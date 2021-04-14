Из США в Россию экстрадировали мужчину, ударившего знакомого ножом

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Мужчину, обвиняемого в нападении с ножом на своего знакомого экстрадировали из США в Россию. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево при участии НЦБ Интерпола МВД России задержан депортированный из США российский гражданин Роман Чичиланов. По версии следствия, в декабре 2015 года в городе Лангепасе Ханты-Мансийского автономного округа фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес удар кухонным ножом своему случайному знакомому", - сказала Волк.

В 2019 году его задержала в Нью-Йорке полиция. В отношении него на родине было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Суд заочно арестовал Чичиланова.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу, мужчина будет доставлен в ХМАО. "Судить его будут в Югре", - сказал собеседник агентства.

В новость были внесены изменения (20:29 мск) - добавлен комментарий УМВД ХМАО после третьего абзаца.