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В Барнауле загорелась автозаправочная станция

По данным очевидцев, горят цистерны с горючим
© ГУ МЧС России по Алтайскому краю

БАРНАУЛ, 15 апреля. /ТАСС/. Возгорание на автозаправочной станции (АЗС) произошло в Барнауле, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Алтайскому краю в четверг.

"Поступила информация о том, что горит АЗС в селе Лебяжье в Барнауле. Подробности уточняются", - сказали в пресс-службе.

В соцсетях жители города делятся видеозаписью пожара, на которой виден высокий столб черного дыма. Очевидцы сообщают о якобы горящих цистернах с горючим. В МЧС ТАСС пока не комментируют данную информацию.

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