В Барнауле загорелась автозаправочная станция

БАРНАУЛ, 15 апреля. /ТАСС/. Возгорание на автозаправочной станции (АЗС) произошло в Барнауле, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Алтайскому краю в четверг.

"Поступила информация о том, что горит АЗС в селе Лебяжье в Барнауле. Подробности уточняются", - сказали в пресс-службе.