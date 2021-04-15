В Архангельске задержали местного жителя, который сообщил об угрозе "минирования" больницы

АРХАНГЕЛЬСК, 15 апреля. /ТАСС/. Житель Архангельска, позвонивший в областную клиническую больницу и сообщивший о заложенном взрывном устройстве, задержан, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Архангельской области.

"Звонивший задержан, проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказали в пресс-службе.

Ранее в областную больницу поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве. Полиция установила личность позвонившего. Им оказался житель Архангельска, страдающий психическим заболеванием. В пресс-службе уточнили, что проверка помещений учреждения здравоохранения продолжается.