Более 500 человек погибли в ДТП в Подмосковье за 2020 год

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Более 500 человек погибли в Подмосковье в прошлом году из-за столкновений машин и наездов на пешеходов. Наибольшее количество погибших в автоавариях в регионе становятся жертвами именно этих двух видов ДТП, сообщил заместитель начальника УГИБДД по региону Виктор Кузнецов на заседании Московской областной думы.

"У нас две беды в Мособласти, два вида ДТП, в которых страдает больше всего людей. Это столкновения и наезды на пешеходов: 2 222 ДТП, где 285 человек погибло в столкновениях [автомобилей], и 1 417 наездов, где 240 пешеходов погибло", - сказал Кузнецов.

Он отметил, что в целом количество пострадавших и погибших в авариях снижается. Так, число погибших снизилось в прошлом году на 12%, число раненых - на 17%, общая картина аварийности в регионе также стала лучше на 17%. Тем не менее число погибших в автоавариях детей осталось тем же, что и в 2019 году - 13 человек.

Кузнецов отметил, что серьезной проблемой остается пьянство за рулем, борьба с пьяными водителями - основная задача сотрудников ДПС. В прошлом году в авариях с участием выпивших водителей погибло 160 человек.