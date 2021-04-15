Полиция задержала еще одного хакера по делу о краже 15 млн рублей у российских фирм

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали еще одного фигуранта уголовных дел о хищении со счетов российских коммерческих организаций 15 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"На днях при попытке вылететь в город Бишкек Киргизской Республики задержан еще один фигурант. В настоящее время ему также предъявлено обвинение в инкриминируемых деяниях и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование в отношении данного гражданина и остальных участников противоправной деятельности продолжается", - сказала она.

Волк напомнила, что в период с марта по декабрь 2018 года пятеро жителей Орловской области, городов Кургана, Новосибирска и Санкт-Петербурга, а также их соучастники распространили в интернете вредоносное программное обеспечение. Получив доступ к компьютерам ряда российских коммерческих организаций и возможность дистанционно управлять установленными на них программами банковского обслуживания, они похитили свыше 15 млн рублей.

"Расследование ведет специализированный отдел по расследованию особо важных дел о преступлениях против собственности, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России", - отметила Волк.

В настоящее время, по ее словам, в отношении троих сообщников возбуждены уголовные дела по статьям 273 УК РФ ("Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ"), 272 ("Неправомерный доступ к компьютерной информации"), а также 159.6 УК РФ ("Мошенничество в сфере компьютерной информации").