Экс-главу райотдела полиции на Кубани осудили на два года за присвоение служебного катера

КРАСНОДАР, 15 апреля. /ТАСС/. Суд на Кубани признал виновным в присвоении служебного имущества бывшего начальника отдела МВД России по Туапсинскому району Виталия Шевченко и приговорил его к двум годам лишения свободы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю в четверг.

По предварительной версии, Шевченко вступил в преступный сговор с временно исполняющим обязанности начальника тыла и осенью 2018 года похитил служебный катер "Стриж-4". Исчезновение судна мужчина объяснил неблагоприятными погодными условиями, в ходе которых катер якобы унесло в Черное море. Ущерб превысил 2 млн рублей, факт выявили сотрудники УФСБ по региону и полицейские.

"Собранные следственным отделом по городу Туапсе СК РФ по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему начальнику отдела МВД России по Туапсинскому району Виталию Шевченко. Он признан виновным, приговором суда Виталию Шевченко назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что срок мужчина будет отбывать в колонии общего режима. Кроме того, он должен будет выплатить штраф в размере 250 тыс. рублей.