Пожар начался на крыше административного здания на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Крыша административного здания горит на Южнопортовой улице на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"В 16:12 мск поступило сообщение о пожаре на крыше административного здания по адресу: ул. Южнопортовая, д. 5, стр. 7. <...> возгорание происходит на крыше административного здания", - сказали в пресс-службе.

В главке добавили, что пожарные незамедлительно приступили к тушению огня. "В ходе работ по ликвидации данного пожара был спасен один человек", - добавили в пресс-службе.

Информации о пострадавших не поступало.

В ГУ МЧС отметили, что площадь пожара составляет 400 кв. м, произошло частичное обрушение.

"По уточненной информации, пожар происходил на деревянном мансардном этаже административного здания на общей площади около 400 кв. м. В результате пожара произошло частичное обрушение", - сказали в пресс-службе.

В ходе работ по ликвидации пожара был спасен один человек. "Информации о пострадавших не поступало", - добавили в главке.