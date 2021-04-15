Убийцу бизнесмена из Бугульмы приговорили к 12 годам колонии

КАЗАНЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Бугульминский городской суд Татарстана приговорил к 12 годам колонии строгого режима и штрафу 200 тыс. рублей Араика Мирзояна, обвиняемого в убийстве местного предпринимателя Евгения Деданина. Об этом в четверг ТАСС сообщил и.о. старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ и общественностью Руслан Гусамов.

"Суд приговорил виновного к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 200 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил", - сказал он.

По версии следствия, 1 сентября прошлого года Мирзоян на территории оптовой базы в Бугульме ранил из огнестрельного оружия Деданина, который позднее умер в больнице. Нападавшего задержали по горячим следам.

В сентябре 2018 года на дом Деданина напали двое вооруженных грабителей. Сопротивляясь, бизнесмен убил обоих злоумышленников ножом. По данным пресс-службы Следственного комитета России, в качестве мотива для убийства Мирзоян назвал месть за знакомых.