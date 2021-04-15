В ДТП с бензовозом в Волгоградской области погибли три человека

ВОЛГОГРАД, 15 апреля. /ТАСС/. Три человека погибли в ДТП с участием четырех автомобилей, среди которых бензовоз и два грузовика, в Волгоградской области. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП произошло около 17:00 мск на 104-м км трассы Волгоград - Каменск-Шахтинский.

"По предварительной информации, на участке дороги, где ведутся ремонтные работы, перед светофором остановился бензовоз, сзади - легковая автомашина и еще грузовик. В стоячие машины врезался попутный грузовой автомобиль. Предварительно, погибли два человека в легковушке, которую практически расплющило между грузовыми машинами, а также водитель большегруза", - сказали в пресс-службе.

Движение на этом участке дороги затруднено, проводится осмотр места происшествия, по окончании которого дорожные службы освободят проезжую часть от последствий ДТП. На месте происшествия работают экипажи областной госавтоинспекции, следственно-оперативная группа отдела МВД России по Калачевскому району. По указанию начальника главного управления на место выехало руководство областной Госавтоинспекции, добавили в пресс-службе ведомства.