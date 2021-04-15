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Суд Москвы арестовал подозреваемого в убийстве криминального авторитета Гейдарова

Как сообщил источник в правоохранительных органах, задержанный признался в убийстве, но заявил, что не получал ни от кого за это денег

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Хорошевский суд Москвы арестовал Матлаба Султанова, подозреваемого в убийстве в фитнес-клубе криминального авторитета Али Гейдарова по прозвищу Альберт Рыжий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"Хорошевский суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении М. П. Султанова, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Убийство" и "Незаконный оборот оружия" - прим. ТАСС), до 12 июня", - сказала представитель суда.

Как ранее сообщал источник ТАСС, задержанный Султанов в ходе допроса в СК признался в убийстве Гейдарова, но заявил, что не получал ни от кого за это денег. По его словам, причиной убийства послужил личный конфликт между ним и Гейдаровым.

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