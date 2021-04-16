В Подмосковье возбудили дело об угрозах убийством правозащитнику Ивану Мельникову

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Полиция в Подмосковье возбудила уголовное дело по факту угроз убийством правозащитнику Ивану Мельникову. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Дознаватель отдела МВД России по городскому округу Жуковский возбудил в отношении Евгения Скоробогатова уголовное дело по факту угроз убийством, высказанных в адрес Мельникова, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ, максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до двух лет", - сказал источник.

В конце января этого года Скоробогатов в кафе "Шоколадница" в торговом центре "Океан" в Жуковском устроил скандал с правозащитником, во время которого угрожал Мельникову убийством.

В отношении Скоробогатова избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, он допрошен в статусе подозреваемого. "Он дал признательные показания и рассказал, что ему заплатил уроженец Армении Норайр Аджамян, который попросил его встретиться с Мельниковым и передать угрозы расправы", - рассказал источник. Он добавил, что местонахождение Аджамяна устанавливается. Согласно показаниям Скоробогатова, до встречи с Мельниковым он получил от Аджамяна 50 тыс. рублей, а после высказанных угроз - еще 100 тыс. рублей.

По словам адвоката правозащитника Александра Карабанова, в столичном ОВД района Таганский расследуется еще одно уголовное дело об угрозе убийством Мельникову. По версии полиции, рассказал адвокат, Аджамян, представляясь советником директора компании "Алроса", которым на самом деле не является, получил от граждан Индии около $3 млн якобы на закупку драгоценных камней и присвоил их. Как пояснил Карабанов, иностранцы пообещали Аджамяну привлечь его к уголовной ответственности за мошенничество, но он начал угрожать им, и они покинули Россию. "Их интересы в России стал представлять юрист Иван Мельников, которому стали угрожать расправой, чтобы он забрал из суда поданный к Аджамяну иск", - заявил адвокат.