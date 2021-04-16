ВС Татарстана смягчил меру пресечения фигурантке дела о взрыве газа в Зеленодольске

КАЗАНЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Верховный суд Татарстана отменил домашний арест заведующей отделением Зеленодольского психоневрологического диспансера (ПНД), ставшей фигуранткой дела о взрыве газа в многоквартирном доме, и назначил новую меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Домашний арест ей отменен. Верховный суд назначил ей новую меру пресечения в виде запрета определенных действий", - сказала собеседница агентства.

Верховный суд мотивирует это тем, что домашний арест предполагает полную изоляцию в жилом помещении, за исключением экстренных случаев и необходимости покинуть жилье по вызову следователя. Поскольку женщина проживает одна и страдает заболеванием, под домашним арестом она лишается возможности ухаживать за собой: приобретать медикаменты, продукты питания.

"Следующий момент - избирая [меру пресечения в виде] домашнего ареста, суд первой инстанции руководствовался тем, что она обвиняется в совершении тяжкого преступления. А Верховный суд указывает, что преступление, в котором она обвиняется, относится к категории средней тяжести", - сказала собеседница агентства.