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В филиале Банка Грузии в Тбилиси захватили заложников

По данным телеканала "Рустави-2", изначально очевидцы говорили о нескольких нападавших, однако впоследствии выяснилось, что злоумышленник действует в одиночку.
© AP Photo/Zurab Tsertsvadze, архив

ТБИЛИСИ, 16 апреля. /ТАСС/. Неизвестный человек, который совершил в пятницу разбойное нападение на филиал Банка Грузии в Тбилиси, отпустил большую часть заложников, и теперь в его руках остается один человек. Об этом сообщил грузинский телеканал "Рустави-2".

По его данным, изначально очевидцы говорили о нескольких нападавших, однако впоследствии выяснилось, что злоумышленник действует в одиночку. Сотрудники правоохранительных органов уже ведут с ним переговоры. На место происшествия прибыл директор департамента патрульной полиции МВД Важа Сирадзе.

По данным "Рустави-2", филиал банка расположен в столичном районе Авлабари. Он находится в здании, где ведутся ремонтные работы. Место преступления оцеплено полицией. Как заявляют очевидцы, выстрелов слышно не было. Правоохранители закрыли и станцию метро "Авлабари", которая расположена рядом с банком. Полицейские продолжают стягивать силы к месту происшествия. У банка появились бригады скорой помощи и сотрудники отряда специального назначения.

МВД пока официальных заявлений не делало.

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