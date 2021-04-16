В ДТП в Севастополе пострадали семь человек

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись на трассе в пригороде Севастополя в пятницу, в результате пострадали семь человек, в том числе двое детей, сообщили ТАСС в пресс-службе городского УМВД.

"В девять часов утра на автодороге Танковое - Оборонное произошло столкновение двух транспортных средств. Водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь по второстепенной дороге со стороны поселка Сахарная Головка по направлению к поселку Черноречье, не уступил дорогу автомобилю "Лада-Ларгус", который двигался по главной дороге", - рассказала представитель ведомства.

Она уточнила, что после аварии госпитализированы семь человек. "В результате ДТП пострадали семь человек, в том числе двое несовершеннолетних в возрасте двух и пяти лет. Дети находились на заднем пассажирском сиденье без детских удерживающих устройств", - пояснили в ведомстве.

Собеседница агентства добавила, что на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.