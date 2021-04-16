Суд продлил арест раритетного ЗИС-115 и еще более 90 автомобилей экс-сенатора Арашукова

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Верховный суд РФ продлил обеспечительный арест, наложенный на раритетный советский автомобиль ЗИС-115 и еще более 90 автомобилей, которые принадлежат семье бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в суде.

Что известно об уголовном деле в отношении сенатора Рауфа Арашукова и его отца

"Суд продлил обеспечительный арест на все имущество Арашуковых, чего требовал представитель прокуратуры", - сказали в суде.

Ранее представитель прокуратуры Дмитрий Динев заявил, что следствием установлено, что Рауфу Арашукову и его отцу Раулю фактически принадлежит более 90 автомобилей, которые оформлены на третьих лиц или организации, например "Газпром межрегионгаз". Среди них есть автомобили Lexus, Toyota Land Cruiser, Mercedes, Bentley, ЗИС-115, автобусы ГАЗ и ПАЗ, Porche Cayenne, Hummer и прочие. На это имущество ранее был наложен арест в качестве обеспечительной меры. В настоящее время в Басманном суде Москвы рассматривается иск Генпрокуратуры об обращении этого имущества в пользу государства.

Верховный суд в пятницу удовлетворил также ходатайство о переносе рассмотрения дела Арашуковых по существу из Карачаево-Черкесии в Москву. Генеральная прокуратура просила о проведении суда над экс-сенатором, его отцом и другими участниками преступного сообщества в Москве, так как обширные связи Арашуковых в КЧР могут повлиять на объективность судебного процесса. Представители надзорного ведомства считают, что Арашуковы имеют возможность влиять на присяжных и дискредитировать сторону обвинения через местные СМИ.