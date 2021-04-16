Замглавы департамента экономической политики Москвы арестовали по делу о взятке

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Пресненский районный суд отправил в СИЗО до 14 июня замглавы департамента экономической политики и развития Москвы Леонида Кострому по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

"Пресненский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Костромы Леонида Валериевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, сроком до 14 июня", - сообщили ТАСС в пресс-службе суда, уточнив, что не располагают сведениями о его должности и месте работы.

Однако источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что речь идет именно о замглавы департамента экономической политики и развития Москвы.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что размер взятки составил более 22,5 млн рублей. "Общая сумма взятки, вменяемая следствием Леониду Костроме, составляет 22 млн 525 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства. Детали уголовного дела в отношении чиновника источник не уточнил. Адвокат обвиняемого Денис Савельев воздержался от комментариев.

Как говорится на сайте мэрии Москвы, Кострома был назначен на должность заместителя руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы летом 2020 года. До этого он работал в сфере стратегического консалтинга и исследований, консультируя федеральные и региональные органы власти, государственные компании, международные и российские институты развития по широкому кругу экономических и инвестиционных вопросов. В частности, до 2020 года он работал в городском агентстве управления инвестициями.

Кострома имеет благодарность мэра Москвы за вклад в улучшение инвестиционного климата в столице.

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