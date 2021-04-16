Тиму Белорусских признали виновным в приобретении, употреблении и хранении наркотиков

МИНСК, 16 апреля. /ТАСС/. Суд Московского района Минска в пятницу приговорил белорусского музыканта Тиму Белорусских (настоящее имя Тимофей Морозов) к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Об этом сообщает агентство "БелТА".

Осужденного ставят на учет и на протяжении всего срока его посещают сотрудники милиции.

Тиму Белорусских обвиняли в приобретении, употреблении и хранении амфетамина массой 0,0375 г, а также в приобретении гашиша массой 1,9609 г, его употреблении, а также его перевозке и хранении (ч. 1 ст. 328 УК Белоруссии).

Музыканта задержали 6 января, до суда он находился под залогом.