Школьники на Кубани получили ожоги от ультрафиолетовой лампы

КРАСНОДАР, 16 апреля. /ТАСС/. Ультрафиолетовую лампу вместо бактерицидной использовали в школе в городе Крымске на Кубани, учащиеся получили ожоги, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края ТАСС в пятницу. Прокуратурой региона и следственным управлением СК РФ по Краснодарскому краю проводятся проверки.

"В школе № 24 города Крымска вместо бактерицидной лампы использовали ультрафиолетовую. Прокуратурой организовано проведение проверки", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что учащиеся обращались в частные платные клиники и количество пострадавших официально пока не определено. В пресс-службе администрации Крымского района ТАСС уточнили, что проводится служебная проверка. "Следователи выехали на место", - сообщили ТАСС в управлении СК по краю, уточнив, что также организовано проведение проверки.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края сообщили, что ожоги роговицы глаз получили восемь школьников. "Количество пострадавших в настоящий момент составляет 8 человек. В аудитории находились 13 учеников и двое учителей. Угрозы жизни нет", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, инцидент произошел 15 апреля, когда старшеклассники писали итоговое сочинение. В этот момент в кабинете была включена бактерицидная лампа. В результате несколько человек получили ожоги и обратились к врачу с жалобами на покраснение глаз, кожи век и слезотечение. "Органами прокуратуры края с привлечением органов Роспотребнадзра организована проверка по факту получения ожогов учащимися в школе № 24 г. Крымска при использовании бактерицидной лампы. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц при организации и проведении учебного процесса, а также качества оказания медицинской помощи несовершеннолетним", - добавили в пресс-службе.

Глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь на своей странице в Instagram сообщил, что ситуация находится под его личным контролем.