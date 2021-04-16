Восемь человек пострадали в ДТП с участием четырех автомобилей в Удмуртии

ИЖЕВСК, 16 апреля. /ТАСС/. Четыре автомобиля столкнулись в Удмуртской Республике, по предварительным данным, пострадали восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

"Произошло столкновение четырех автомобилей: Lada Granta, Mazda, Ford и грузового автомобиля Renault. По предварительным данным, в дорожно-транспортном происшествии восемь человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе 17-летняя девушка и 11-летний мальчик", - говорится в сообщении.

По данным ГИБДД, авария произошла около 16:15 мск на 73-м км автомобильной дороги "Подъезд к городу Пермь от автодороги М-7 Волга" Можгинского района Удмуртии. Сообщается, что на месте ДТП сотрудники ГИБДД осуществляют регулирование дорожного движения. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.