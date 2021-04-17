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В ДТП в Алтайском крае погибли два человека

Еще трое пострадали

БАРНАУЛ, 17 апреля. /ТАСС/. Два человека погибли и трое госпитализированы с травмами различной степени тяжести в результате столкновения двух легковых автомобилей в Завьяловском районе Алтайского края. Об этом сообщила в субботу пресс-служба ГУ МВД.

Авария произошла около 01:00 субботы (21:00 мск пятницы) на автодороге Романово - Завьялово - Баево - Камень-на-Оби. По предварительным данным, водитель Toyota Corolla выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся во встречном направлении Renault Duster.

"В результате ДТП пассажиры Toyota Corolla, мужчины 1987 и 1981 годов рождения, скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водители обоих автомобилей и пассажир Renault Duster, женщина 1967 года рождения, с травмами различной степени тяжести были госпитализированы", - говорится в сообщении. Пострадавшие находятся в Центральной районной больнице села Завьялово.

Устанавливаются причины ДТП.

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