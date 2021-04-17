Двое обвиняемых по делу московского чиновника Костромы отправлены под домашний арест

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Пресненский суд поместил под домашний арест Дмитрия Рославцева и Максима Самылова по делу о крупной взятке, по которому проходит замглавы департамента экономической политики и развития Москвы Леонид Кострома. Об этом ТАСС сообщили в субботу в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Самылову и Рославцеву меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца", - сказали агентству.

Ранее в ходе допроса оба фигуранта заявили о намерении сотрудничать со следствием и дали признательные показания. Обоим предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").

По данным представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлии Ивановой, по версии следствия, Кострома, а также первый замдиректора ГБУ "Городское агентство управления инвестициями" Рославцев и начальник организационно-планового отдела того же ГБУ Самылов с февраля 2020 по апрель 2021 года вступили в преступный сговор с целью получения более 5 млн рублей от предпринимателя за оказание содействия в беспрепятственном подписании актов сдачи-приемки выполненных работ по ранее заключенным договорам. Иванова уточнила, что при передаче денег все трое были задержаны.

По данным источника ТАСС, общая сумма вменяемой Леониду Костроме взятки составляет более 22,5 млн рублей.