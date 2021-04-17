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В Казахстане одного из летчиков истребителя Су-30СМ госпитализировали после крушения

Второй пилот в госпитализации не нуждается
Истребитель Су-30СМ Сергей Бобылев/ТАСС, архив
Описание
Истребитель Су-30СМ
© Сергей Бобылев/ТАСС, архив

НУР-СУЛТАН, 17 апреля. /ТАСС/. Один из летчиков истребителя Су-30СМ, потерпевшего крушение в Карагандинской области Казахстана в пятницу, находится в больнице, второй пилот в госпитализации не нуждается. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Министерства обороны Казахстана.

"Один из пилотов получил перелом позвонка грудного отдела, второй в госпитализации не нуждается. Оба пилота в настоящее время находятся под наблюдением врачей", - рассказали в пресс-службе, уточнив, что один из летчиков находится в больнице.

По данным ведомства, во время захода на посадку экипаж самолета, убедившись прежде в отсутствии угрозы жизни гражданского населения, катапультировался. "При столкновении самолета с землей жертв и разрушений нет", - пояснили в Минобороны.

16 апреля многофункциональный истребитель Су-30СМ, выполнявший учебно-тренировочный полет, разбился при заходе на посадку в учебном авиационном центре города Балхаш. На месте крушения самолета работает специальная комиссия для расследования причин случившегося.

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