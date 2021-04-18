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В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8

Угрозы цунами нет

ТОКИО, 18 апреля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в воскресенье на северо-востоке Японии. По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр находился в префектуре Мияги, а очаг залегал на глубине 50 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, объявлялась угроза цунами, однако вскоре после тектонического удара предупреждение было снято. Подземные толчки ощущались по крайней мере в шести префектурах центральной, северо-восточной и северной части Японии, включая префектуры Мияги, Фукусима, Иватэ и столичный регион.

По данным энергетической компании Tohoku Electric Power, никаких нештатных ситуаций на расположенной в префектуре Мияги АЭС "Онагава" в результате землетрясения зафиксировано не было.
 

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