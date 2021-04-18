В Приморье полицейские применили оружие при задержании пьяного нарушителя ПДД

ТАСС, 18 апреля. Сотрудники Госавтоинспекции отдела МВД России по городу Артему при задержании пьяного водителя применили табельное оружие.

Как сообщается на сайте управления МВД России по Приморскому краю, во время рейдовых мероприятий сотрудники ГИБДД обратили внимание на Mazda MPV, водитель которой "неуверенно двигался по проезжей части дороги, периодические нарушая правила дорожного движения".

"Было принято решение об остановке транспортного средства. Сначала водитель иномарки притормозил. Но как только служебная автомашина приблизилась, нарушитель увеличил скорость и продолжил движение. При помощи специального громкоговорящего устройства полицейские неоднократно обращались к правонарушителю с требованием остановиться. Однако водитель продолжал движение, создавая аварийную ситуацию на дороге", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушитель свернул в лес, где машина застряла. "Бросив автомобиль, мужчина попытался скрыться бегством. На основании статьи 23 Федерального закона "О полиции" полицейским был произведен предупредительный выстрел вверх для подачи сигнала тревоги. Только после этого мужчина остановился. 50-летний житель Владивостока, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был задержан и доставлен в отдел полиции", - добавили в ведомстве.

Мужчина отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Составлены административные материалы по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ ("Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения") и по статье 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному требованию сотрудника полиции").