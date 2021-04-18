{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Начальник отдела ГИБДД Петропавловска-Камчатского утонул в озере

ЧП произошло на озере Вилюй во время рыбалки
© Донат Сорокин/ТАСС, архив

ТАСС, 18 апреля. Начальника отдела ГИБДД Петропавловска-Камчатского нашли мертвым в озере Вилюй, организована проверка. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба прокуратуры Камчатского края.

"Краевая прокуратура поставила на контроль результаты процессуальной проверки по факту гибели начальника ОГИБДД города Петропавловска-Камчатского на озере Вилюй в Вилючинском городском округе. Одновременно организована проверка исполнения законодательства безопасности нахождения на водных объектах", - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным следственного управления СК РФ по региону, примерно в 13:00 (04:00 мск) 18 апреля мужчина вместе со своими знакомыми вышел порыбачить на озеро Вилюй.

"Прибыв к месту рыбалки, потерпевший остался один, пока его знакомые занимались организационными вопросами. Вернувшись на место, мужчины увидели потерпевшего в воде без признаков жизни", - добавили в СК.

Теги
РоссияКамчатский край
Дело о ДТП в Ростовской области, где погибли пятеро подростков, будет расследовать СК
Еще один несовершеннолетний госпитализирован
Читать полностью