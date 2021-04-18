МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело о ДТП в Ростовской области, где погибли пятеро подростков, будет расследовать СК. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в пресс-службе СК.

"В связи с тем, что все участники ДТП являются несовершеннолетними, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Ростовской области инициировать перед прокуратурой вопрос о передаче материалов по факту ДТП в производство следственных органов СК России", - говорится в сообщении.

Рано утром 18 апреля в Новочеркасске Ростовской области в ДТП попала машина, за рулем которой был подросток. Всего в ней находилось шесть несовершеннолетних. В результате пятеро погибли, еще один госпитализирован.