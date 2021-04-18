Летевший в Улан-Удэ самолет сел в Новосибирске из-за плохого самочувствия пассажирки

ТАСС, 18 апреля. Самолет авиакомпании S7, летевший из Москвы в Улан-Удэ, приземлился в Новосибирске из-за ухудшения самочувствия пассажирки. Об этом сообщается в воскресенье на странице Минздрава Республики Бурятия в соцсети Facebook .

"Самолет авиакомпании S7 рейса №3033 Москва - Улан-Удэ совершил незапланированную посадку в Новосибирске. У одной из пассажирок самолета резко ухудшилось самочувствие и упало артериальное давление. К борту самолета прибыла бригада медиков скорой помощи", - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что первую помощь пассажирке оказали летевшие тем же рейсом министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, руководитель территориального органа Росздравнадзора по Республике Бурятия Зоя Занабадарова и врио руководителя межрайонного управления №99 Федерального медико-биологического агентства в Комсомольске-на-Амуре Алексей Афанасьев.

На сайте аэропорта Байкал сообщается, что рейс прибыл в Улан-Удэ в 11:10 (06:10 мск) с задержкой около трех часов.