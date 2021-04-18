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Под Кишиневом разбился легкомоторный самолет

В Службе чрезвычайных ситуаций МВД Молдавии сообщили, что находившиеся на борту два человека выжили после падения

КИШИНЕВ, 18 апреля. /ТАСС/. Легкомоторный самолет с двумя людьми на борту потерпел крушение на спортивном аэродроме в пригороде Кишинева в воскресенье. Как сообщает Служба чрезвычайных ситуаций МВД Молдавии, находившиеся на борту два человека выжили после падения.

"По предварительной информации, самолет потерял управление после взлета на высоте около 200-300 м. На борту было два человека. <...> После крушения люди самостоятельно покинули летальный аппарат, который не загорелся после удара об землю", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в населенном пункте Вадул-луй-Водэ, на место прибыли пожарные, врачи и другие специалисты, которые выясняют причины аварии. Как видно из опубликованных МВД фотографий, падение летательного аппарата смягчили деревья и крупные кустарники.

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