СМИ: значительное превышение скорости стало причиной схода поезда с рельсов в Египте

КАИР, 18 апреля. /ТАСС/. Причина схода пассажирского поезда с рельсов в воскресенье в Египте заключалась в значительном превышении машинистом скорости. Об этом сообщило издание Al Shorouq со ссылкой на предварительные данные расследования происшествия.

"Машинист двигался со скоростью 120 км/час на участке, где проводятся ремонтные работы, и скорость подвижного состава не должна была превышать 30 км/час", - отмечает информационный портал.

Согласно обнародованному ранее заявлению губернаторства провинции Кальюбия, где произошло ЧП, в районе населенного пункта Тух (близ города Бенха) с рельсов сошли восемь вагонов поезда, следовавшего из Эль-Мансуры в Каир. По официальным данным Министерства здравоохранения и народонаселения Египта, пострадали 97 человек, погибших нет. Между тем издание со ссылкой на сопровождающих министра транспорта чиновников, которые находятся на месте происшествия, пишет о 16 погибших. Официальных данных на этот счет пока нет. Президент Египта Абель Фаттах ас-Сиси поручил сформировать правительственную комиссию по расследованию всех обстоятельств произошедшего.

Другие аварии

Из-за неудовлетворительного состояния египетских железных дорог, изношенности подвижного состава, устаревших и требующих замены систем контроля за движением поездов аварии на железнодорожном транспорте происходят практически каждую неделю, однако в большинстве случаев они обходятся без жертв и пострадавших.

26 марта в провинции Сохаг столкнулись два пассажирских состава, следовавших в одном направлении. Как было установлено, к трагедии привели действия "неустановленных злоумышленников", которые сорвали стоп-кран в одном из поездов, после чего тот начал замедлять ход и почти остановился. В этот момент в него на большой скорости врезался идущий следом поезд.

В результате два вагона первого поезда, а также тепловоз и второй вагон шедшего сзади состава были сильно повреждены. Заблокированными в грудах искореженного металла оказались десятки людей, включая детей и женщин, на помощь пришли оказавшиеся поблизости местные жители, однако без спецтехники многих спасти не удалось. Погиб машинист второго поезда. Жертвами аварии, по официальным данным, стали 19 человек, около 200 пострадали. Расследование показало, что к железнодорожной катастрофе привела преступная халатность как машиниста одного из составов, так и диспетчеров сразу на нескольких участках.

14 апреля в районе населенного пункта Минья эль-Камх в провинции Шаркия на севере страны сошли с рельсов четыре вагона поезда, пострадали 15 человек. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность.