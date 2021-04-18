На Украине возбудили дело против главы Минюста

КИЕВ, 18 апреля. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело за возможное противоправное завладение предприятием министром юстиции страны Денисом Малюськой. Об этом в воскресенье сообщило агентство "Украинские новости".

"Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного противоправного завладения предприятием министром юстиции Денисом Малюськой", - сообщило издание, ссылаясь на информацию НАБУ, полученную в ответ на запрос СМИ.

По данным агентства, 19 февраля директор предприятия "Новая топливная компания" обратился в НАБУ с заявлением о совершении преступления. В заявлении, в частности, говорилось об умышленном совершении министром юстиции, его первым заместителем и их подчиненными действий, направленных на противоправное завладение имуществом "Новой топливной компании" и других 19 субъектов хозяйствования, что квалифицируется по статьям "Злоупотребление властью или служебным положением" и "Противоправное завладение имуществом предприятия, организации" Уголовного кодекса Украины. Однако, как отмечает СМИ, после получения заявления НАБУ не внесло данные в Единый реестр досудебных расследований. Тогда инициаторы иска обратились с жалобой в Высший антикоррупционный суд, который жалобу удовлетворил и обязал НАБУ открыть уголовное производство по заявлению "Новой топливной компании". 23 марта НАБУ выполнило решение суда и начало досудебное расследование.

Денис Малюська был избран депутатом Верховной рады Украины от президентской партии "Слуга народа", в августе 2019 года отказался от мандата после назначения на пост главы Минюста. На министерском посту он неоднократно попадал в публичные скандалы, однако это не отразилось на его карьере.