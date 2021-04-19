{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Сахалине в двух городах и двух селах частично нарушено электроснабжение из-за циклона

Без электричества остались 60 тыс. человек

ТАСС, 19 апреля. Аварийное отключение электроснабжения произошло в четырех населенных пунктах Сахалинской области, где проживают более 60 тыс. человек, в результате сильного ветра и снега. Об этом в понедельник сообщается на сайте компании "Сахалинэнерго".

"В результате прохождения непогоды частично нарушено электроснабжение в городах Корсакове и Холмске, селах Березняки и Пионеры. В областном центре без электроэнергии часть улиц в планировочных районах Хомутово и Луговое, поселке Октябрьский, районе "Эдем", ряд домов на пересечении проспекта Победы и улицы Железнодорожной, а также улицы Кирпичной", - говорится в сообщении.

Уточняется, что аварийные бригады приступили к восстановлению энергосистемы. В воскресенье синоптики объявили экстренное предупреждение о действии циклона с ветром на побережье до 20-25 м/с на территории десяти районов области.

По информации синоптиков, в понедельник утром в Южно-Сахалинске пасмурно, идет снег, скорость ветра достигает 20 м/с.

Теги
РоссияСахалинская область
Лесные пожары в России
В России за последние сутки потушили 90 лесных пожаров на площади более 3 тыс. га
Наибольшее число пожаров действует в Забайкалье
Читать полностью