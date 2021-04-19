На Сахалине в двух городах и двух селах частично нарушено электроснабжение из-за циклона

ТАСС, 19 апреля. Аварийное отключение электроснабжения произошло в четырех населенных пунктах Сахалинской области, где проживают более 60 тыс. человек, в результате сильного ветра и снега. Об этом в понедельник сообщается на сайте компании "Сахалинэнерго".

"В результате прохождения непогоды частично нарушено электроснабжение в городах Корсакове и Холмске, селах Березняки и Пионеры. В областном центре без электроэнергии часть улиц в планировочных районах Хомутово и Луговое, поселке Октябрьский, районе "Эдем", ряд домов на пересечении проспекта Победы и улицы Железнодорожной, а также улицы Кирпичной", - говорится в сообщении.

Уточняется, что аварийные бригады приступили к восстановлению энергосистемы. В воскресенье синоптики объявили экстренное предупреждение о действии циклона с ветром на побережье до 20-25 м/с на территории десяти районов области.

По информации синоптиков, в понедельник утром в Южно-Сахалинске пасмурно, идет снег, скорость ветра достигает 20 м/с.