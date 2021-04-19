В Приморье автомобиль упал в реку

ВЛАДИВОСТОК, 19 апреля. /ТАСС/. Группа спасателей краевой службы выдвинулись на поиски трех человек, находившихся в автомобиле, который упал в реку Арсеньевку. Еще трем пассажирам удалось спастись самостоятельно, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"По предварительным данным, в машине находилось шесть человек, трем из которых удалось выбраться на берег. Местонахождение остальных трех человек устанавливается. 19 апреля в 06:05 (23:05 18 апреля мск) для поиска пропавших и извлечения автомобиля на место происшествия выехала группа спасателей", - говорится в сообщении.

Автомобиль двигался в районе села Новоивановка Анучинского района, по данным МЧС, машина съехала в воду. В поисковой операции задействовано пять человек и две единицы техники.

Пресс-служба прокуратуры Приморья в понедельник сообщила журналистам, что машина упала в реку из-за того, что под ней обрушился мост. По факту обрушения ведомство начало проверку. "Установлено, что мост на балансе местной администрации не находится, он возведен самовольно и использовался для доступа к земельному участку крестьянско-фермерского хозяйства, где в том числе сдавались в аренду домики для отдыха. В ходе проверки будет дана оценка законности возведения и эксплуатации мостового сооружения, законности предоставления услуг базы отдыха, а также реализации органами местного самоуправления мероприятий по созданию условий для осуществления предпринимательской деятельности", - сообщила пресс-служба прокуратуры журналистам.

После обрушения моста и падения автомобиля в реку, по данным прокуратуры, смогли спастись три девушки.

В новость были внесены изменения (04:34 мск) - добавлена причина инцидента.