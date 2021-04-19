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В Якутии главу Мирнинского района подозревают в хищениях

По данным следствия, Ришат Юзмухаметов незаконно распорядился муниципальной недвижимостью на сумму около 12 млн рублей
Глава Мирнинского района Якутии Ришат Юзмухаметов Александр Рюмин/ТАСС
Описание
Глава Мирнинского района Якутии Ришат Юзмухаметов
© Александр Рюмин/ТАСС

ЯКУТСК, 19 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело о хищениях возбуждено в отношении главы Мирнинского района Якутии, сообщили в понедельник в пресс-службе следственного управления СК РФ по Якутии.

"Возбуждено уголовное дело в отношении главы Мирнинского района Ришата Юзмухаметова. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ - присвоении и растрате, то есть хищениях чужого имущества, вверенного виновному, совершенных лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что Юзмухаметов незаконно распорядился по своему усмотрению муниципальной недвижимостью на сумму около 12 млн рублей. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Юзмухаметов в сентябре 2013 года был избран главой района, в 2018-м его избрали повторно.

Теги
РоссияЯкутия
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