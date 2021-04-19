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В Петербурге возбудили дело после падения куска лепнины в коляску с ребенком

У двухлетнего ребенка диагностировали черепно-мозговую и челюстно-лицевую травмы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после травмирования ребенка при падении лепнины с балкона здания в Санкт-Петербурге в коляску. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли причинение тяжкого вреда здоровью")", - говорится в сообщении.

По данным СК, пострадавший двухлетний ребенок находится в больнице.

В воскресенье с балкона пятого этажа здания на Московском проспекте оторвался кусок лепнины и упал в коляску с ребенком. Источник в медицинских службах сообщал ТАСС, что врачи диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую и челюстно-лицевую травмы.

Прокуратура Петербурга начала проверку после инцидента для выяснения обстоятельств по содержанию дома, с которого упала лепнина.

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