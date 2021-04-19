В Кейптауне началась эвакуация жителей из-за природного пожара

ТАСС, 19 апреля. Природный пожар, бушующий на склонах Столовой горы, подступил к центру Кейптауна - парламентской столицы ЮАР. Как сообщило в понедельник государственное новостное агентство SAnews, огонь распространяется на кварталы Фредехук и Ораньезихт, которые непосредственно примыкают к центру города.

Распространению пожара способствуют ветры ураганной силы на Столовой горе, которая более чем на 1 км возвышается над мегаполисом. Из-за создавшейся угрозы густонаселенным кварталам в городе начата эвакуация населения. В результате пожара сгорела библиотека на территории Университета Кейптаун. Студентов уже вывезли из университетского городка.

В борьбе с пламенем задействованы более 300 пожарных, а также четыре вертолета, которые сбрасывают воду на огонь.

Мэрия Кейптауна сообщила, что задержан подозреваемый в поджоге, который мог привести к возникновению пожара.