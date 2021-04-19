Женщина упала с моста в реку в центре Москвы

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Пожарные спасли из Москвы-реки женщину, упавшую с моста, сообщили ТАСС в пресс-службе городского главка МЧС РФ.

"Пожарные, возвращаясь с выезда, проезжали по Большому Каменному мосту. В окно автомобиля командир отделения увидел, как что-то промелькнуло, как будто упав в воду. Было принято решение остановиться и выяснить обстоятельства. Когда пожарные подъехали ближе, то увидели, что на мосту собираются люди. Стало понятно, что с моста упала девушка", - сказали в главке.

Сначала ей кинули спасательный круг, оказавшийся у рабочих, но девушка не смогла выбраться из воды. Тогда пожарные сделали обвязку своего коллеги и спустили его в воду. Потерпевшую подняли из воды, до приезда медиков она отогревалась в пожарном автомобиле.

"Мы не особо-то задумывались, останавливаться или нет, спасать или не спасать. Все произошло стремительно. Но как бы мы могли проехать мимо и не помочь, а уж тем более, оказавшись на месте? Думаю, любой наш коллега поступил бы так же, окажись в аналогичной ситуации", - цитируют в пресс-службе командира отделения 37-й пожарно-спасательной части Рушана Аблязова, который принимал участие в спасении.