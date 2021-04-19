Глава Цунтинского района Дагестана подозревается в получении взятки

МАХАЧКАЛА, 19 апреля. /ТАСС/. Глава Цунтинского района Дагестана заподозрен в получении взятки в крупном размере, в отношении него возбуждено уголовное дело, он задержан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета России.

"По материалам УФСБ России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении главы муниципального района "Цунтинский район", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере")", - сообщил собеседник.

По версии следствия, в марте-апреле подозреваемый потребовал от представителя руководителей двух коммерческих организаций передать ему в качестве взятки денежные средства в размере 1,25 млн рублей, то есть 10% от суммы контрактов по выполнению строительно-ремонтных работ в трех средних общеобразовательных школах района, а также за общее покровительство в будущем при условии участия указанных организаций в освоении бюджетных средств по муниципальным контрактам.

"В последующем сумма взятки была снижена до 1 млн рублей. 18 апреля в Махачкале в помещении одного из ресторанов после получения взятки в размере 980 тысяч рублей чиновник был задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавил собеседник агентства.

Ранее о задержании главы Цунтинского района Дагестана Шамиля Магомедова ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах республики. По его информации, Магомедов в воскресенье был доставлен на допрос по материалу о взяточничестве, после чего был задержан на двое суток.