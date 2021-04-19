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В Марий Эл без холодного водоснабжения остались более 10 тыс. человек

К ликвидации аварии привлечены 11 человек и три единицы техники

ТАСС, 19 апреля. Аварийное отключение холодного водоснабжения произошло в городе Козьмодемьянск Республики Марий Эл вечером в понедельник. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"В 22:15 (мск) в ОДС [объединенная диспетчерская служба] ГУ МЧС России по Республике Марий Эл от ЕДДС Горномарийского района и г. Козьмодемьянска поступила информация об аварийном отключении холодного водоснабжения в г. Козьмодемьянске", - говорится в сообщении.

В местной ЕДДС уточнили ТАСС, что в зону отключения попали 10,5 тыс. человек. К устранению аварии привлечены 11 человек и три единицы техники, сообщают в МЧС.

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