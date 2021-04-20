Обвиняемый в коррупции экс-сотрудник ФСБ Черкалин выступит в суде с последним словом

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Московский гарнизонный военный суд во вторник заслушает последнее слово бывшего начальника отдела управления "К" службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве и получении $850 тыс. взятки.

Судебное заседание назначено на 13:00 мск. Согласно процессуальным нормам, предстоящая процедура последнего слова подсудимого является заключительной в процессе, после нее судья удалится на вынесение приговора.

На предшествующем заседании суд заслушал прения сторон, в ходе которых прокурор попросила приговорить Черкалина к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 34,3 млн рублей. Обвинитель также попросила лишить Черкалина воинского звания подполковника и запретить ему занимать должности на государственной службе в течение трех лет после освобождения. Согласно позиции прокуратуры, суд может удовлетворить гражданские иски к Черкалину на сумму более 600 млн рублей, в остальной части иски на сумму более 18 млрд рублей прокурор попросила направить для отдельного рассмотрения в гражданском судопроизводстве.

В свою очередь защита попросила назначить Черкалину более мягкое наказание в связи с признанием вины и активным содействием расследованию.

Дело Черкалина

Черкалин является фигурантом двух уголовных дел. По данным следствия, он получил $850 тыс. взятки от главы коммерческой фирмы за общее покровительство в 2013-2015 годах. По второму делу проходят его бывшие коллеги Дмитрий Фролов и Андрей Васильев, а также разыскиваемые бывший член Общественного совета при ФСБ Владимир Столяренко и член правления ОАО "АКБ "Еврофинанс Моснарбанк" Александр Бондаренко. Дело в отношении Черкалина выделено в отдельное производство.

Фролов и Васильев в 2011 году, являясь действующими сотрудниками ФСБ, используя служебное положение, авторитет занимаемых должностей и действуя в составе организованной группы, ввели в заблуждение бизнесмена Сергея Гляделкина и убедили его передать им долю в уставном капитале ООО "Юрпромконсалтинг" на общую сумму 490 млн рублей. За это они пообещали ему прекратить уголовное преследование, которое ставило под угрозу реализацию его инвестпроектов по строительству жилья в Москве. После получения прав на имущество потерпевшего все было распределено между участниками группы. Фролов и Васильев ранее были уволены со службы по компрометирующим обстоятельствам.