Распылившего перцовый баллончик на силовиков в Хабаровске отправили в колонию-поселение

ХАБАРОВСК, 20 апреля. /ТАСС/. Суд в Хабаровске отправил в колонию-поселение мужчину, который распылил перцовый баллончик в сторону приставов и сотрудников правоохранительных органов во время изъятия автомобиля сторонников бывшего главы региона Сергея Фургала. Об этом ТАСС сообщили в Железнодорожном районном суде Хабаровска.

"Приговор оглашен. Отправлен в колонию-поселение на один год", - сказали в суде.

Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей"). Инцидент произошел 25 сентября, когда судебные приставы и сотрудники правоохранительных органов пришли к владельцу автомобиля с плакатами и аэрографией, из которого во время несогласованных митингов и шествий звучали песни и лозунги в поддержку Фургала. Автомобиль попытались изъять из-за долгов владельца. Произошел конфликт между сотрудниками правоохранительных органов, приставами и местными жителями, один из которых распылил перцовый баллончик. Пострадали несколько сотрудников полиции и приставы.

Несогласованные акции в поддержку Фургала проходили в Хабаровске ежедневно с 11 июля прошлого года. Они начались после задержания бывшего губернатора по подозрению в организации убийств предпринимателей и в покушении на убийство. Городские власти сообщили о прекращении митингов в январе.