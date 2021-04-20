В Крыму оштрафовали капитана судна, столкнувшегося со строящимся военным кораблем

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апреля. /ТАСС/. Керченский городской суд оштрафовал на 50 тыс. рублей капитана судна "МБ Линтер 1", который во время буксировки нарушил правила безопасности и допустил столкновение плавкрана "Гермес" со строящимся военным кораблем, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе суда.

Уточняется, что столкновение произошло 8 февраля 2021 года на причале "Судостроительного завода им. Б. Е.Б утомы" в черноморской бухте Камыш-Бурун напротив микрорайона Аршинцево в Керчи. Владельцу судна, которым является "Зеленодольский завод имени А. М. Горького", был причинен ущерб около 1,8 млн рублей.

"Действия 57-летнего капитана судна квалифицированы судом как нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта лицом, в силу выполняемой работы обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Суд, всесторонне изучив материалы дела, учитывая совершение преступления небольшой тяжести, полное возмещение ущерба и отсутствие претензий потерпевшей стороны, пришел к выводу о возможности прекращения уголовного дела в связи с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа", - говорится в сообщении.

В суде также уточнили, что капитан при буксировке использовал дублирующие канаты, которые не соответствуют расчетному разрывному усилию. "Оборвались кормовые швартовные канаты и после неэффективного маневра капитаном судна по предупреждению столкновения СПК "Гермес" столкнулся со строящимся военным кораблем", - отмечается в пресс-релизе.