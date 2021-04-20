Экипаж МиГ-31 в Пермском крае штатно приземлился после сигнализации о неисправности

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Экипаж истребителя МиГ-31 совершил штатную посадку в Пермском крае после получения сигнала о неисправности бортового оборудования во время учебно-тренировочного полета. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Центрального военного округа.

"20 апреля в ходе выполнения планового учебно-тренировочного полета в Пермском крае у самолета МиГ-31 сработала сигнализация о неисправности бортового оборудования. Экипаж по команде руководителя полетов совершил штатную посадку на аэродроме базирования", - сообщили в пресс-службе.

После выяснения причин срабатывания сигнализации самолет продолжит выполнять задачи в соответствии с планом подготовки, подчеркнули в ЦВО.

МиГ-31 - сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Именно этот самолет стал платформой для создания авиакомплекса "Кинжал", оснащенного гиперзвуковой ракетой. Новая машина получила название МиГ-31К.