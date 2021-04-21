При обысках в рамках дела орловского депздрава изъяли более 5,5 млн рублей

ТАСС, 21 апреля. Следователи изъяли более 5,5 млн рублей в ходе обысков в рамках уголовных дел о превышении полномочий, препятствованию предпринимательской деятельности в департаменте здравоохранения Орловской области. Об этом в среду сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Следователи 20 апреля возбудили уголовные дела в отношении руководителя областного депздрава Ивана Залогина и его подчиненного, они подозреваются в превышении полномочий и воспрепятствовании предпринимательской деятельности.

"Проведены шесть обысков в жилых помещениях и организациях, в ходе которых изъята необходимая следствию документация, непосредственно связанная с совершенным преступлением, носители цифровой информации, а также денежные средства в размере превышающем 5 млн 500 тыс. рублей. По обстоятельствам совершенных преступлений допрошен ряд ключевых свидетелей", - говорится в сообщении.

В среду следствие планирует обратиться в суд с ходатайством о домашнем аресте Залогина. По информации пресс-службы правительства региона, после возбуждения уголовных дел и следственных мероприятий депздрав работает в штатном режиме, обязанности руководителя исполняет замглавы департамента Владимир Николаев.

По данным следствия, Залогин, используя служебное положение, незаконно поручил одному из подчиненных проверить компанию "Диализный центр Нефрос-Калуга", обратившуюся ранее в департамент для переоформления лицензии. При этом вне зависимости от результатов проверки предполагалось отказать в переоформлении документа. Для этого подчиненный Залогина внес в акт проверки формальные нарушения, а в ноябре 2020 Залогин отказал компании в осуществлении ею услуг гемодиализа населению области.