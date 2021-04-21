Экс-судью из Волгограда отправили в колонию за покушение на мошенничество

АСТРАХАНЬ, 21 апреля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Астрахани приговорил бывшего председателя районного суда Волгограда Юлию Добрынину к двум годам колонии за покушение на мошенничество, которое не было доведено до конца по независящим причинам, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать [Добрынину] виновной в ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, назначить ей наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - огласил судья.

"Мы категорически не согласны с вынесенным судом решением. Будем его обжаловать. Считаем, что у суда имелись все основания для вынесения иного приговора", - прокомментировала решение суда адвокат Добрыниной Анастасия Селиванова.

Добрынина обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество"). Ранее прокурор в ходе заседания запросил в качестве наказания 3,5 года лишения свободы.

23 сентября 2020 года Высшая квалификационная коллегия судей России разрешила Следственному комитету возбудить в отношении Добрыниной уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Следствием установлено, что в производстве Дзержинского районного суда Волгограда находилось гражданское дело по иску администрации города к одному из предпринимателей о сносе самовольно построенного гостиничного комплекса. Судом была назначена судебная строительно-техническая экспертиза. Председатель суда пообещала жене предпринимателя за 2,5 млн рублей помочь в изготовлении экспертами заключения, необходимого для принятия судом решения в пользу коммерсанта. При этом обвиняемая не намеревалась и не имела возможности совершить указанные действия. При передаче денег женщину задержали сотрудники правоохранительных органов.