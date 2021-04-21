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Участники незаконной акции перекрыли несколько улиц в центре Москвы

Несколько сотен человек вышли на проезжую часть, практически заблокировав движение на улице Рождественке, Рождественском бульваре и части Бульварного кольца
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Участники несогласованной акции перекрыли движение по нескольким улицам в центре Москвы.

Как передает кореспондент ТАСС, несколько сотен человек вышли на проезжую часть, практически заблокировав движение на улице Рождественке, блокированы также Рождественский бульвар и часть Бульварного кольца. Они следуют к Трубной площади, где уже находится основная часть митингующих. Соседние переулки оцеплены полицией.

Как сообщили в Главном управлении МВД по Москве, в несогласованной акции принимают участие около 6 тыс. человек.

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