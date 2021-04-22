В Крыму в ДТП с автобусом и легковушкой пострадали пять человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Водитель легкового автомобиля и четыре человека, находившиеся в автобусе, пострадали в результате столкновения ПАЗ и Hyundai на трассе Черноморское - Евпатория в Сакском районе, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе МВД по Крыму.

"В Сакском районе на автодороге Черноморское - Евпатория произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса ПАЗ и автомобиля Hyundai. По предварительным данным, водитель автобуса совершил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с легковым автомобилем. В результате ДТП водитель Hyundai и четыре человека, находившиеся в автобусе, получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение для оказания им медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Количество пострадавших и обстоятельства ДТП уточняются. "В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка", - отмечается в пресс-релизе.