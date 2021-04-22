Ребенок пострадал при пожаре в квартире на юге Москвы

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Один человек погиб, и еще трое, в том числе ребенок, пострадали при пожаре в квартире жилого дома на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На Кустанайской улице на 7-м этаже жилого дома произошло возгорание в одной из квартир на площади 30 кв. м. В результате происшествия один человек погиб, еще трое, в том числе ребенок, пострадали", - сказал собеседник агентства.

По его словам, из подъезда было эвакуировано 60 человек. Сейчас возгорание ликвидировали.