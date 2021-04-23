{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Автобус столкнулся с грузовиком в Ростовской области

Пострадал водитель автобуса

ТАСС, 23 апреля. Водитель автобуса Neoplan пострадал в результате ДТП с двигавшимся в попутном направлении грузовиком MAN в Миллеровском районе Ростовской области, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального главка МВД.

В отделе пропаганды регионального управления ГИБДД журналистам рассказали, что в момент столкновения в автобусе находились 30 пассажиров. ДТП произошло накануне в 22:55 мск.

"В Миллеровском районе водитель, управляя автобусом Neoplan, двигаясь из Ростова-на-Дону в Москву, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с двигавшимся в правой полосе в попутном направлении грузовиком MAN. В результате ДТП пострадал водитель автобуса", - отметили в пресс-службе регионального главка МВД. Он доставлен в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

Теги
РоссияРостовская область
В Ростове-на-Дону два человека погибли в результате пожара в частном доме
Площадь возгорания составила 30 кв. м
Читать полностью