Автобус столкнулся с грузовиком в Ростовской области

ТАСС, 23 апреля. Водитель автобуса Neoplan пострадал в результате ДТП с двигавшимся в попутном направлении грузовиком MAN в Миллеровском районе Ростовской области, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального главка МВД.

В отделе пропаганды регионального управления ГИБДД журналистам рассказали, что в момент столкновения в автобусе находились 30 пассажиров. ДТП произошло накануне в 22:55 мск.

"В Миллеровском районе водитель, управляя автобусом Neoplan, двигаясь из Ростова-на-Дону в Москву, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с двигавшимся в правой полосе в попутном направлении грузовиком MAN. В результате ДТП пострадал водитель автобуса", - отметили в пресс-службе регионального главка МВД. Он доставлен в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.