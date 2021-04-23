Пригородный поезд задел платформу на станции Новопетровская из-за смещения пути

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Электропоезд по касательной задел платформу Новопетровская из-за смещения пути. Пассажиры не пострадали, на движении поездов инцидент не сказался, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Сегодня на остановочном пункте Новопетровская Рижского направления МЖД электропоездом была по касательной задета платформа предположительно, в результате смещения пути в ходе ремонтно-путевых работ. Электричка №6101 сообщением Москва-Рижская - Волоколамск получила незначительные повреждения лакокрасочного покрытия, после чего вернулась на станцию Румянцево", - сообщили в пресс-службе.

На МЖД уточнили, что пассажиры продолжили маршрут на попутной электричке. Никто из пассажиров не пострадал.

"На месте работает комиссия по выяснению причин инцидента. Железнодорожники организовали движение поездов по соседним путям в обе стороны", - добавили в пресс-службе, отметив, что в настоящее время на участке возле платформы ведутся ремонтные работы по выправке пути. Несколько электричек Рижского направления следуют с увеличенным интервалом. На движение поездов МЦД-2 ситуация не повлияла, заверили в МЖД.