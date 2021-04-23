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В Минеральных Водах экстренно приземлился летевший из Москвы в Баку самолет

По данным источника ТАСС, причиной посадки стало подозрение на аппендицит у одного из пассажиров

ПЯТИГОРСК, 23 апреля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Баку, экстренно сел в аэропорту Минеральных Вод (Ставропольский край) из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в аэропорту Минвод.

"Самолет авиакомпании "Аэрофлот" сел в Минводах из-за больного пассажира. Он улетел в Баку в 14:27 мск", - сказал собеседник агентства.

Источник в аэропорту сообщил ТАСС, что пассажир, из-за которого сел самолет, остался в Минводах, у него подозрение на аппендицит.

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